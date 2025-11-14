Подмосковный агрохолдинг вошел в топ-30 эффективных молочных хозяйств России

Агрохолдинг «ОСП агро» вновь вошел в число лучших производителей молока России. В обновленном рейтинге предприятие поднялось на четыре позиции по сравнению с прошлым годом. Продуктивность предприятия достигла почти 12 тысяч килограммов молока на одну фуражную корову.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отметил, что за девять лет производство сырого молока в Подмосковье выросло на 11% и достигло почти 700 тысяч тонн в 2024 году. На данный момент в регионе работают 76 предприятий с дойным стадом более 66 тысяч коров.

С каждым годом конкуренция среди производителей растет, а требования к попаданию в рейтинг ужесточаются. В этом году его формировали по итогам 2024 года на основе 12-месячного надоя молока на одну фуражную корову с учетом содержания жира и белка — 3,7% и 3,2% соответственно.