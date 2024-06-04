Подмосковный агрохолдинг «Рузское молоко» засеет более 500 гектаров земли кукурузой

Фото: Екатерина Данилина

Агрохолдинг «Рузское молоко» завершает посевную кампанию. Площадь обрабатываемой территории составляет более 12 тысяч гектаров — это поля для посева яровой пшеницы, кукурузы и однолетних трав.

«В этом году еще планируем засеять более 500 гектаров кукурузой и примерно столько же вико-овсяной смесью. Это все кормовые культуры. Засеиваем также клевер и люцерну, которые используются для сенокоса», — сообщил генеральный директор агрохолдинга «Рузское молоко» Павел Феоктистов.

Выращенные культуры доставляют на фермы агрохолдинга для кормления животных. Лишь пшеница уходит в продовольствие.

«Мы рассчитываем на хороший урожай. Наша пшеница будет реализована на предприятиях страны, которые занимаются производством хлеба», — заключил Феоктистов.

Напомним, агрохолдинг «Рузское молоко» — передовое уже более 20 лет, а качество его продукции отмечено на всероссийском уровне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В квартирах под +35. Жильцы элитного ЖК в Москве пожаловались на невыносимую жару

Фонд «Инносоциум» проведет социально ориентированные сессии на ПМЭФ-2024

Результаты акции «Судебные приставы — детям» подвели в Подмосковье

О людях второго сорта и идиотах. Как нам спасти Украину

Риттера не пустили на ПМЭФ. Чего так испугались американские власти?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте