Подмосковный агрохолдинг представил карьерные возможности на выставке в РУДН

Подмосковный агрохолдинг «Рота-Агро» стал участником международной выставки-форума Agrocon на базе РУДН. Там компания представила возможности трудоустройства и карьерного роста для молодых специалистов, сообщили в Минсельхозе региона.

Мероприятие собрало более пяти тысяч человек из 40 стран — студентов аграрных специальностей и представителей индустрии. «Рота-Агро» организовала серию карьерных консультаций и отобрала лучших кандидатов для прохождения практики и стажировки в подразделениях.

Также на выставке специалисты познакомили участников с особенностями работы предприятия полного цикла и новыми технологиями производства сыров.

Сейчас холдинг выпускает 16 сортов продукта: от мягких камамбера и бри до сверхтвердого «Пикантина». Для этого предприятие имеет более пяти тысяч голов крупного рогатого скота и 550 овец французской породы лакон.

Минсельхозпрод Московской области отметил вклад агрохолдинга в карьерное развитие подмосковных специалистов. На выставке-форуме замдиректора животноводческого комплекса «Рота-Агро Благовещенье» Елена Волкова удостоили премии «Наставник года».

В ведомстве дополнили, что именно работа по трудоустройству и кураторство способствует притоку молодых кадров в сектор и поддерживает занятость сельской местности региона.