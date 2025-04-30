Подмосковный агрохаб «Селятино» экспортировал 37 тысяч тонн свинины за год

Агрохаб «Селятино» в Подмосковье — важный логистический центр, который обеспечивает стабильную отправку товаров на экспорт. Через него с апреля 2024 года транспортная компания Fesco доставила в Китай почти три тысячи контейнеров с российской свининой — это более 37 тысяч тонн.
Более половины объема отправили в Шанхай. В агрохабе есть все необходимое: лаборатория для проверки качества продукции, холодильные склады для правильного хранения и крупный железнодорожный терминал с большим количеством контейнеров.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, регион активно развивает экспорт и уже занимает первое место в России по поставкам за рубеж молочных продуктов, мяса, напитков и переработанных овощей и фруктов.
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