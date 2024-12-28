Подмосковный 79-летний пауэрлифтер Лев Шпринц установил новый рекорд России
Чемпион по пауэрлифтингу из Подмосковья, 79-летний Лев Шпринц, установил новый рекорд России. Он трижды поднял штангу весом 185 килограммов. Спортсмен рассказал, что останавливаться на этом не планирует — впереди его ждут новые соревнования и достижения.
Лев Шпринц занимается пауэрлифтингом около 35 лет и считает себя ветераном этого вида спорта. Недавно пенсионер трижды побил рекорд России по становой тяге. Он признался, что перед соревнованиями его одолевали сомнения, однако мужчина нашел в себе силы и попытаться сделать подход.
«Перед этими соревнованиями у меня было минимум три причины отказаться от выхода на помост. Я нашел в себе силы выйти. Думал, что сделаю подход, чтобы стыдно не было, но штанга мены выручила — она позволила мне сделать не один подход, а все три», — рассказал он.
Сейчас рекорд Льва Давидовича — 185 килограммов, однако в свои 45 лет он поднимал свыше 300 килограммов. Любовь к тяжелым весам ему привил отец, который в свое время организовал команду штангистов и продвигал пауэрлифтинг в массы. Это дело стало семейным — в соревнованиях участвует и сын Льва Давидовича.
«Пауэрлифтинг — это самый замечательный вид спорта. Потому что это вид спорта универсальный. Им занимаются и мужчины, и женщины, и инвалиды. И самое главное в этом виде спорта — результат приходит обязательно», — объяснил он.
Заканчивать карьеру мужчина не планирует. Наоборот, готовится к новым соревнованиям и планирует установить новый рекорд.