Подмосковный 79-летний пауэрлифтер Лев Шпринц установил новый рекорд России

Чемпион по пауэрлифтингу из Подмосковья, 79-летний Лев Шпринц, установил новый рекорд России. Он трижды поднял штангу весом 185 килограммов. Спортсмен рассказал, что останавливаться на этом не планирует — впереди его ждут новые соревнования и достижения.

Лев Шпринц занимается пауэрлифтингом около 35 лет и считает себя ветераном этого вида спорта. Недавно пенсионер трижды побил рекорд России по становой тяге. Он признался, что перед соревнованиями его одолевали сомнения, однако мужчина нашел в себе силы и попытаться сделать подход.

«Перед этими соревнованиями у меня было минимум три причины отказаться от выхода на помост. Я нашел в себе силы выйти. Думал, что сделаю подход, чтобы стыдно не было, но штанга мены выручила — она позволила мне сделать не один подход, а все три», — рассказал он.