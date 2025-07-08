Подмосковных журналистов пригласили на всероссийский конкурс «Дорожный навигатор»

Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Дорожный навигатор». Участвовать могут журналисты, редакции и сотрудники организаций, которые публикуют материалы о развитии дорожного хозяйства.

Жюри оценит текстовые материалы и публикации, информационные подборки, фото- и видеоматериалы лонгриды и телесюжеты, связанные с дорожным хозяйством, вышедшие в период с 1 января по 1 октября этого года. Главные критерии оценки — актуальность, достоверность и оригинальность подачи.

В конкурсе восемь номинаций. Среди них — «Энергия дорог» за лучшую статью, «Безопасный путь» за телесюжет о безопасности на дорогах, «Дорожная эволюция» за фоторепортаж о технологиях в дорожном хозяйстве, «Удачной дороги» за лучший видеоролик и другие.

Подробную информацию можно получить по телефону +7 (495) 747-91-25. Для участия нужно до 1 октября подать заявку и согласие на обработку персональных данных, затем отправить их на konkurs@infad.ru.

Конкурс проводят с 2019. Он помогает рассказывать людям о новых дорогах, мостах и технологиях, которые делают поездки комфортнее.