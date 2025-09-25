Подмосковных журналистов пригласили на конкурс материалов о защите прав человека

Журналисты из Московской области могут принять участие в ежегодном конкурсе на лучшее освещение вопросов правозащитной деятельности. Мероприятие проводят по инициативе уполномоченного по правам человека в регионе Ирины Фаевской.

Творческое соревнование охватывает материалы, вышедшие в эфир или опубликованные с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года. Присылать работы можно до 1 ноября на электронную почту upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс».

Форматы допускаются разные: PDF-файлы для печатных средств массовой информации, видеосюжеты, аудиоматериалы, а также активные интернет-ссылки на публикации.

«Приглашаю журналистов, освещающих правозащитные темы, к участию в нашем конкурсе. Ваша работа помогает не только выявлять и поднимать на обсуждение сложные и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, но и тем самым способствует их решению», — подчеркнула Ирина Фаевская.

В этом году конкурс пройдет в трех номинациях. В категории «Правовое просвещение» будут оценивать публикации, посвященные защите конституционных прав и свобод граждан, а также деятельности правозащитников.

Номинация «Профессия — правозащитник» предназначена для материалов о журналистских расследованиях, историях нарушения прав человека и помощи людям. А в разделе «Лучший правовой блог» можно представить публикации, рассказывающие об актуальных изменениях законодательства и мерах государственной поддержки.

Победителей и лауреатов конкурса наградят в ноябре. Подробные сведения о правилах участия доступны по ссылке.