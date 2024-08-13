Подмосковных застройщиков будет проверять «нейроинспектор»

Еще одну цифровую практику Главгосстройнадзора Московской области представили на платформе АСИ «Смартека ». Инструмент предназначен для проверки квартальной отчетности застройщиков, выполняющих работы в рамках федерального закона № 214-ФЗ без использования эскроу-счетов.

Теперь вместо инспекторов проверка отчетности осуществляется с помощью системы, которая использует заранее заложенные алгоритмы. Этот процесс полностью автоматизирован, что снижает риск влияния человеческого фактора. В результате проверки система автоматически генерирует акт, а при обнаружении нарушений выдает предостережение.

С использованием этой цифровой практики срок проведения проверки отчетности застройщиков сократился с 20 до одного рабочего дня.

На портале уже размещены 11 цифровых практик Главгосстройнадзора. При этом онлайн-калькулятор проверок успешно внедрили в Воронежской и Калининградской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе.