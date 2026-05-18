Подмосковных выпускников предостерегли от мошеннической схемы по сдаче ЕГЭ

В преддверии периода экзаменов мошенники начали использовать новую схему обмана, нацеленную на школьников и их родителей. О ее появлении предупредили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сначала злоумышленники предлагают выпускникам приобрести якобы настоящие ответы на определенный вариант ЕГЭ. Подростков убеждают взять с собой на экзамен мобильный телефон и после получения задания отправить номер варианта в специальный чат. За эту услугу требуют деньги, обещая гарантированное решение экзаменационных заданий.

Однако накануне экзамена аферисты меняют тактику. Вместо обещанных ответов жертве присылают короткий ролик, в котором утверждают, что из-за усиленного контроля передать реальные материалы больше невозможно. После этого школьникам предлагают другой платный продукт — экспресс-курсы и видеолекции для срочной подготовки к экзаменам.

В результате выпускники не получают ни ответов, ни реальной помощи, а просто теряют деньги. Кроме того, в ведомстве напомнили, что попытка пронести телефон на ЕГЭ может привести к немедленному аннулированию результатов экзамена.

В министерстве подчеркнули, что единственным надежным способом успешно сдать экзамены остается добросовестная подготовка. Также жителям региона напомнили о разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области, где собраны материалы по кибербезопасности и цифровой грамотности. Сервис доступен бесплатно и не требует авторизации.