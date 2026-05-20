Подмосковных врачей пригласили на конкурс профмастерства

В Московской области начался прием заявок на соискание региональной премии для работников здравоохранения. Период подачи документов на конкурс «Подмосковный врач» продлится до 15 июня.

Инициативу реализуют в регионе уже в пятый раз.

«Важно, что это не просто денежная выплата, а знак уважения к их труду, поддержка и признание заслуг. Размер выплаты для врачей составит 300 тысяч рублей, будет определено 60 победителей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Участие в конкурсном отборе доступно для врачей широкого спектра профилей, включая акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, гематологов, детских кардиологов и хирургов, эндокринологов, кардиологов, неврологов, онкологов, оториноларингологов, офтальмологов, педиатров, врачей скорой помощи, терапевтов и специалистов общей практики.

Полный перечень опубликован на официальном сайте областного Минздрава.

После завершения этапа регистрации для всех кандидатов начнется практическая часть испытаний, в рамках которой им предстоит пройти оценку. Эти процедуры включают проверку теоретических знаний, демонстрацию практических навыков и решение ситуационных медицинских задач.

Экспертная комиссия сформирует список лучших участников, а итоговое решение о присуждении премии утвердит специальная комиссия ведомства.

Ключевыми требованиями к претендентам являются наличие непрерывного медицинского стажа не менее пяти лет в организациях, подведомственных Минздраву Подмосковья, причем три из них соискатель должен отработать непосредственно на занимаемой должности.

Кроме того, обязательным условием выступает занятость не менее чем на одну полную ставку. Для отправки заявки врачам необходимо воспользоваться электронным адресом mz_podmoskovnyi@mosreg.ru.