Подмосковных волонтеров пригласили стать частью команды кинофестиваля в Крыму

С 1 по 3 мая 2026 года южное побережье Крыма станет съемочной площадкой и зрительным залом одновременно: арт-кластер «Таврида» примет первый фестиваль «Киномаевка». Подмосковных волонтеров приглашают присоединиться к мероприятию.

Организатором выступит «Таврида.Арт» — структура, которая с 2015 года создает среду для молодых деятелей культуры. В ее активе — Академия творческих индустрий «Меганом», образовательные заезды и фестиваль молодого искусства «Таврида.Арт». Программы входят в платформу «Россия — страна возможностей» и национальный проект «Молодежь и дети».

Фестиваль «Киномаевка» задуман как пространство прямого диалога между чиновниками и кинематографистами.

Программа обещает быть насыщенной: организаторы готовят киносеансы под открытым небом, музыкальные выступления, спортивные соревнования и гастрономические состязания. Для самых любопытных зрителей приберегут закрытые мероприятия.

Отдельное внимание — волонтерскому корпусу. Команда добровольцев будет работать на фестивале с 28 апреля по 5 мая. Приглашают студентов и выпускников в возрасте от 18 до 35 лет, которые учатся или уже окончили вузы по направлениям «Сервис и туризм», «Социально-культурная деятельность», «Педагогика», «Психология», «Организация работы с молодежью».

Также ждут тех, кто имеет опыт волонтерства на крупных форумах или работы вожатым, куратором, тренером на всероссийских и международных мероприятиях.

Участникам волонтерского корпуса обещают не только практику в портфолио, но и часы на платформе Добро.РФ, брендированную одежду, обучение, питание и проживание.

После завершения фестиваля каждый получит сертификат.

Заявки принимают до 1 апреля включительно по номеру +7 (365) 667-71-70 (добавочный 146002). Также обращение можно направить на электронный адрес tavrida_praktika@tavrida.art.