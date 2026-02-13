Подмосковных водителей предупредили о гололедице в выходные

Госавтоинспекция Московской области предупредила жителей региона о резком ухудшении погодных условий и призвала к предельной осторожности на дорогах и улицах. В начале следующей недели плюсовую температуру и осадки сменит мороз.

Столбики термометров могут опуститься до -15 градусов. Температура начнет падать уже в выходные.

Это приведет к образованию гололедицы на проезжей части и тротуарах. Дорожная обстановка станет сложной как для водителей, так и для пешеходов.

Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте в предстоящие выходные и пересесть на автобусы или электрички. Тем, кто все же сядет за руль, следует снизить скорость до минимума, избегать резких маневров и увеличить дистанцию до впереди идущих машин. Даже небольшое превышение скорости на обледенелой дороге может привести к потере управления.

Пешеходам также необходимо проявлять повышенное внимание. Из-за перепадов температур велик риск падения сосулек и схода снежных масс с крыш.

Кроме того, сугробы, выросшие вдоль дорог, создают слепые зоны: они закрывают обзор пешеходам и мешают водителям вовремя заметить человека, выходящего на проезжую часть. Переходить дорогу следует только в установленных местах, убедившись, что водители сбрасывают скорость.

В случае любого происшествия на дороге необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112.