Подмосковных ветеринаров пригласили на профессиональный форум в Красногорске

С 27 по 29 октября в Красногорске на базе выставочного центра «Крокус Экспо» состоится второй международный ветеринарный форум «ВетЭксперт». Программа охватит изменения законодательных требований, экспорт животноводческой продукции, профилактику болезней и проблему антибиотикорезистентности.

Мероприятие пройдет в рамках деловой программы выставки «КормВетГрэйн-2026» при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Россельхознадзора.

Эксперты обсудят вопросы внешнего надзора и контроля, международное сотрудничество и расширение поставок мяса и другой продукции животноводства на зарубежные рынки. Отдельное внимание будет уделено интеграции государственных информационных систем с системой маркировки «Честный знак», развитию ветеринарной фармацевтики и вакцинологии, обеспечению биобезопасности предприятий и снижению рисков, связанных с устойчивостью бактерий к антибиотикам. Также в фокус попадут применение генетики и селекции, ветеринарные решения для птицеводства, свиноводства и других отраслей.

Важной частью форума станет блок, посвященный подготовке кадров и развитию образовательных программ. Участники обсудят использование дистанционных технологий и доступ специалистов к современным форматам обучения — вопрос, особенно актуальный для регионов с большой территорией, где удаленность от образовательных центров может затруднять профессиональный рост.

В Минсельхозпроде Подмосковья подчеркнули, что программа построена вокруг опыта предприятий АПК, актуальных научных разработок и обсуждения решений, уже применяемых в производстве.