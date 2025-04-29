Подмосковных учителей пригласили на фестиваль по кинопедагогике

Подмосковных педагогов пригласили на фестиваль методических разработок по кинопедагогике «Лента памяти». Участвовать могут учителя школ, колледжей и вузов.
Фестиваль посвящен изучению темы геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны через документальное и художественное кино, а также поиск и продвижение оригинальных методик для патриотического воспитания молодежи.
Для участия необходимо предоставить разработки до 22 сентября. Они должны подробно описывать проведение мероприятий по кинопедагогике, а также содержать ссылку на видеоролик с проведенного урока.
«Чальханда». Военкор показал боевой словарь для общения с северокорейцами под Курском
Соловьев предложил забрать дома сбежавших из России интеллигентов
Генпрокурор России Краснов встретил в Москве главу МИД ОАЭ Аль Нахайяна
Орбакайте внесли в черный список на въезд в Латвию
«Магнит» договорился о покупке контроля в бизнесе «Азбуки вкуса»
Пакистан сообщил о планируемом Индией ударе в течение 36 часов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте