Подмосковных учителей пригласили на фестиваль по кинопедагогике

Подмосковных педагогов пригласили на фестиваль методических разработок по кинопедагогике «Лента памяти». Участвовать могут учителя школ, колледжей и вузов.

Фестиваль посвящен изучению темы геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны через документальное и художественное кино, а также поиск и продвижение оригинальных методик для патриотического воспитания молодежи.

Для участия необходимо предоставить разработки до 22 сентября. Они должны подробно описывать проведение мероприятий по кинопедагогике, а также содержать ссылку на видеоролик с проведенного урока.