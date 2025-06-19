Подмосковных учителей информатики пригласили на всероссийскую конференцию

На образовательной платформе «Яндекс Учебник» 6 июля пройдет четвертая ежегодная всероссийская конференция для преподавателей информатики. Учителей из Подмосковья пригласили принять участие в мероприятии для обмена опытом и профессионального развития.

Программа конференции охватит широкий круг актуальных вопросов — от преподавания базовых тем школьного курса информатики до углубленного изучения предмета и профессиональной ориентации учащихся. Особое внимание уделят вопросам преподавания предмета в системе среднего профессионального образования.

Участников ждет насыщенная программа в формате онлайн-семинаров и экспертных выступлений продолжительностью от 15 до 30 минут. Благодаря параллельным сессиям каждый педагог сможет выбрать наиболее интересные для себя темы и доклады.

Важным событием конференции станет объявление 20 победителей программы профессионального роста «Кадровый резерв» для учителей информатики, а также презентация нового сезона этой образовательной инициативы.

Все зарегистрированные участники получат доступ к полезным методическим материалам и электронные сертификаты об участии. Для того, чтобы принять участие в бесплатной конференции, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта.