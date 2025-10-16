Подмосковных учителей информатики пригласили на профессиональный конкурс

Учителей информатики из Подмосковья пригласили на профессиональный конкурс. В нем могут поучаствовать педагоги из школ и колледжей, а также студенты профильных специальностей.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, конкурс проведет программа профессионального развития «Кадровый резерв». В этом году в нем будут три номинации: для учителей из малокомплектных, стандартных и больших школ. Всего выберут 20 победителей.

Для участия в конкурсе нужно проводить уроки в Яндекс.Учебнике, поддерживать постоянную активность в течение пяти недель и выдать урок «Подготовка к олимпиаде» минимум трем ученикам.

Все победители и призеры получат электронные сертификаты.

Зарегистрироваться можно по ссылке.