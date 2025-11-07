Подмосковных учителей информатики пригласили на образовательную диагностику

Учителей информатики из Подмосковья пригласили принять участие в бесплатной образовательной диагностике от «Яндекс Учебник». Пройти тестирование можно до 30 декабря, сообщили в Мингосуправления региона.

Задания разделены на три модуля: по теоретическим основам информатики, цифровой грамотности и информационным технологиям, а также алгоритмам и программированию. На выполнение каждого блока уйдет примерно час.

По результатам диагностики участникам получат электронный сертификат, личный профиль с указанием уровня освоения навыков и рекомендации по восполнению профессиональных дефицитов.

Задания теста прошли экспертизу в Российской академии образования. Проект опробовали учителя и методисты из более чем 20 регионов России.

Диагностика доступна на официальном сайте «Яндекс Учебник».