Подмосковных студентов пригласили на всероссийский турслет

В России продолжает развиваться туристическая программа «Больше, чем путешествие», созданная по поручению президента. Она стала частью национального проекта «Молодежь и дети».

Программа направлена не только на знакомство молодых людей с регионами страны, но и на их вовлечение в социально значимую деятельность.

За время реализации инициативы ее участниками стали уже более 320 тысяч человек. Молодежь получает возможность путешествовать по России, узнавать о достижениях регионов и участвовать в разработке общественных проектов. Дополнительный импульс придало поручение главы государства о создании туристических форматов, доступный круглый год, в том числе с акцентом на активный отдых.

С 2024 года совместно с «Движением Первых» запустили отдельный проект «Походы Первых — больше, чем путешествие». Он ориентирован на популяризацию походного туризма среди детей и студентов, формирование культуры путешествий по стране и использование таких форматов, как инструмент патриотического воспитания.

Одним из ключевых событий 2026 года станет всероссийский студенческий туристский слет «Больше, чем путешествие», который пройдет с 19 по 23 августа на базе этнопарка «Бакланово» в Смоленской области. Планируется, что участие в нем примут около 500 учащихся из разных регионов России, увлеченных активным туризмом.

Программа будет включать практические занятия под руководством профессиональных инструкторов, походы, обучение базовым навыкам выживания и приготовления пищи в полевых условиях, а также участие в тематических соревнованиях и играх.

Отбор участников пройдет на конкурсной основе: подать заявку можно по ссылке с 13 апреля до 31 мая.