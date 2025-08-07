Подмосковных студентов пригласили на всероссийский семинар «Без срока давности»

Всероссийский молодежный семинар «Без срока давности» проведут в Саранске с 18 по 21 сентября. В нем примут участие студенты по направлениям юриспруденции, истории, архивоведения и другие.
Семинар пройдет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Он направлен на привлечение внимания к освещению фактов геноцида во время Великой Отечественной войны. Участники обменяются опытом организации мероприятий по сохранению исторической памяти и разработают методические рекомендации в области исследования этого явления.
Организатором выступил «Роспатриотцентр».
Зарегистрироваться на мероприятие можно до 24 августа по ссылке.
