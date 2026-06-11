Подмосковных студентов пригласили на урбанистическую экспедицию в Астрахань

Подмосковных студентов пригласили на экспедицию «Школа городских изменений: городской набор инструментов и пилотные проекты для Астрахани». Она пройдет с 5 по 13 сентября в рамках всероссийской программы «Открываем Россию заново».

Экспедицию посвятят городской среде, урбанистике, городскому дизайну и подготовке проектов. В течение девяти дней участники из разных регионов страны будут работать с реальными задачами, проводить интервью и наблюдения. Они подготовят несколько пилотных проектов с дорожными картами и презентациями.

Программу реализует Высшая школа экономики, президентская платформа «Россия — страна возможностей», проект Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и Русское географическое общество.

Зарегистрироваться на проект можно по ссылке.