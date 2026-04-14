Подмосковных студентов пригласили на соревнования по разработке чат-ботов

В Московской области продолжается прием заявок на участие в медиа-хакатоне для студентов колледжей и техникумов. Прислать анкету можно до 17 апреля.

Участники смогут выступить как индивидуально, так и в составе команд численностью до четырех человек. Главная задача — разработать цифровой сервис, который будет полезен в повседневной учебе.

Студентам предстоит создать чат-бота для платформ VK или MAX. Предполагается, что он станет универсальным помощником: сможет показывать расписание занятий, предоставлять доступ к учебным материалам, помогать готовиться к экзаменам и зачетам, а также информировать о важных событиях и упрощать взаимодействие с преподавателями.

Работа над проектами пройдет с 18 по 30 апреля, а итоги подведут 15 мая. Все участники получат сертификаты, а авторы лучших решений — дипломы и специальные призы от партнеров.

Хакатон проведут в онлайн-формате. Для участия необходимо заполнить электронную заявку.