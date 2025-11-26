Подмосковных студентов пригласили на соревнование по информационной безопасности

Подмосковные студенты могут принять участие в онлайн-соревновании по цифровой безопасности «КиберТЕХ CTF-2025». Попробовать свои силы пригласили учащихся от 16 до 25 лет.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, участники продемонстрируют свои знания и навыки в решении заданий формата Task-based с разным уровнем сложности. Они охватят темы поиска информации, анализа программ и веб-безопасности.

Соревнования пройдут в два этапа. Отборочный состоится 29 и 30 ноября. Лучшие команды поборются за победу в финале 12 декабря в СГТУ им. Ю. А. Гагарина в Саратове.

Заявки на участие принимают до 28 ноября. Узнать об этом больше можно по ссылке.