Подмосковных студентов пригласили на оплачиваемый сбор картофеля

Сезон сбора урожая стартовал на полях Московской области. В связи с большими объемами работ многие агропредприятия начинают привлекать студентов для сортировки овощей.

Традиционный сбор урожая с привлечением молодежи проходит и на полях группы компаний «Малино». В этом году он начнется 10 августа, и помощь потребуется на четырех предприятиях в Коломне, Луховицах и Ступине.

Работа для студентов организована с комфортными условиями: предоставляется бесплатное питание, жилье на время работы, оплата труда в размере 260 рублей в час, а также компенсация расходов на дорогу до места работы и обратно.

График сменный — 2/2. Все вопросы по трудоустройству можно задать по телефону: +7 918 046-19-29, контактное лицо — Светлана Юрьевна.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что вовлечение молодежи в аграрный сектор формирует у подрастающего поколения любовь к труду на земле и сельскому хозяйству. Это помогает воспитать новое поколение аграриев, которые смогут развиваться в одной из ключевых отраслей для страны.

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