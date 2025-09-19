Олимпиада «Я — профессионал» пройдет в России для студентов технических, гуманитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских направлений. Регистрация участников продлится до 11 ноября.

Олимпиада направлена на выявление талантливых студентов со знаниями и навыками в выбранной профессии. Они получат дополнительные возможности для карьерного роста. Среди направлений — естественные науки, инженерия, искусство, медицина, педагогика и многое другое.

Победители получат льготы при поступлении в ведущие вузы страны, денежные премии, а также возможность пройти стажировку в крупной компании. Итоги подведут в мае–июне следующего года.

За годы проведения олимпиады в ней поучаствовали более 1,4 миллиона студентов из 89 регионов России и 147 стран.

Зарегистрироваться как участник можно до 11 ноября по ссылке.