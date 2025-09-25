Всероссийскую олимпиаду студентов «Я — профессионал» по направлению «Креативные индустрии» проведут в этом году на базе Московского государственного института культуры. Ее победители смогут получить денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру, а также возможность пройти стажировку в ведущей компании.

Олимпиаду проводят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Она стала флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мероприятие направлено на поддержку талантливых студентов. В прошлом году Подмосковье вошло в топ-20 регионов по количеству участников и дипломантов.

Победители получат денежные премии в размере до 300 тысяч рублей, а также возможность пройти стажировку и трудоустроиться в ведущих компаниях.