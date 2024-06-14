Подмосковных студентов пригласили на курс о принципах работы интернета

Подмосковных студентов, аспирантов и молодых педагогов пригласили в Летнюю школу по управлению интернетом. Она пройдет с 15 июля по 20 августа в онлайн-формате.

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, участники узнают об управлении интернетом и цифровом сотрудничестве, а также они приобретут навыки для участия в работе международных организаций и тематических конференциях.

Программу проведут в два этапа. Подготовительный пройдет с 15 по 31 июля и будет состоять из вводного курса для погружения в глобальный контекст темы. Участники будут встречаться онлайн раз в неделю, а также будут выполнять домашнее задание. В результате выберут 40 самых активных слушателей для второго этапа.

«Основной этап является программой дополнительного образования от Санкт-Петербургского государственного университета и предполагает взаимодействие с экспертами и практиками в сфере управления интернетом на тематических лекциях и дискуссиях», — рассказали в ведомстве.

Подать заявку можно до 10 июля по ссылке.

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