Подмосковных студентов пригласили на карьерный марафон в сфере АПК

Масштабный карьерный марафон для молодых специалистов агропромышленного комплекса запустили в России. В нем могут принять участие студенты вузов и ссузов Подмосковья, а также действующие сотрудники АПК и все, кто интересуется трудоустройством в отрасли.

Проект запустила образовательная платформа «Я в Агро» от Россельхозбанка. Марафон предлагает прямые встречи с представителями агрохолдингов, онлайн-эфиры с HR-специалистами, доступ к стажировкам и розыгрыши призов. Эксперты помогут участникам составить резюме и найти вакансию.

«Для студентов это шанс напрямую познакомиться с ключевыми игроками рынка и получить предложения о стажировках», — отметили организаторы.

В региональном Минсельхозе отметили, что для участия нужно подать заявку через специальную форму. Мероприятие направлено на поддержку профессионального роста молодежи в агросекторе и развитие кадрового потенциала.