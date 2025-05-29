Подмосковных студентов пригласили на IT-марафон

Подмосковные студенты могут принять участие в IT-марафоне и пройти путь от 3D-сканирования до 3D-печати. Отборочный тур пройдет в июне онлайн.

Студенты смогут научиться реверс-инжинирингу деталей оборудования с применением 3D-сканирования и аддитивных технологий. Курс подготовила компания «Роснефть», рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Кубок по аддитиивным технологиям пройдет в два этапа. Отборочный тур продлится до июля, после чего эксперты выберут 10 финалистов, которые поборются за победу в финале в сентябре. Самые способные участники получат дипломы и денежные призы.

Участие в марафоне бесплатное. Подать заявки могут студенты старше 18 лет.

Узнать больше о марафоне можно по ссылке.