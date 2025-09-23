Подмосковных студентов пригласили на IT-марафон

Студенты и аспиранты высших учебных заведений России получили возможность попробовать свои силы в специализированных IT-соревнованиях, ориентированных на нефтегазовый сектор. Юных жителей Подмосковья пригласили присоединиться к состязаниям.

Программа марафона «Роснефти» включает в себя четыре самостоятельных направления: Студенческий хакатон, Академический турнир, Лига геонавигации профи и Студенты.

Участникам каждого из треков предстоит работать над специфическими заданиями и разрабатывать инновационные решения, направленные на цифровизацию технологических процессов в нефтегазовой отрасли.

Так, в рамках Студенческого хакатона конкурсантам потребуется идентифицировать участки с разными системами разработки, используя изображения карт размещения скважин на месторождениях.

Участникам Лиги геонавигации предстоит выполнить анализ обстановки на основе поступающих данных с целью проведения виртуального бурения.

Отборочные онлайн-этапы соревнований начнутся в октябре. Заключительная часть марафона пройдет в очном формате в Москве. Более детальную информацию о конкурсе и форму для регистрации можно найти на официальном сайте мероприятия.