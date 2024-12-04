Подмосковных студентов наградили на конкурсе научно-исследовательских работ

Студенты колледжа «Подмосковье» приняли активное участие в LIV Всероссийском конкурсе научно-исследовательских проектных и творческих работ. Пресс-служба Министерства образования Московской области сообщила, что все участники из колледжа заняли призовые места.

Так, Екатерина Черемушкина получила диплом третьей степени, Святослав Загорский, Виктория Орлова и Антон Рысев — дипломы второй степени, а Софья Барышихина, Мария Сафронова и Анастасия Туганова стали обладателями дипломов первой степени.

Учащиеся продемонстрировали свои проекты в различных областях, включая историю и этнографию, медицину и здоровый образ жизни, лингвистику и литературоведение, социально значимые инициативы и проекты, а также экономику и управление.

В Минобразования Подмосковья поздравили победителей и их научных руководителей, пожелав творческих успехов.