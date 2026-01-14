Подмосковных спортсменов пригласили на международный турнир по карате

С 28 февраля по 1 марта в Москве пройдет третий международный турнир по кекусин-кан каратэ «Кубок наций». Подмосковных спортсменов пригласили присоединиться к мероприятию.

Событие, организаторами которого выступят Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и клуб «Подольск-Додзе», соберет саыше 1500 спортсменов из 30 стран мира.

С 2025 года «Кубок наций» входит в официальный план Министерства спорта России, а его победители имеют право на получение высших спортивных званий. Так, по итогам прошлого года 20 участников стали мастерами спорта России, а восемь — мастерами спорта международного класса.

«Наша задача создать безопасное пространство для развития детско-юношеского спорта, дать ребятам возможность обменяться бесценным международным опытом и стать частью крупнейших спортивных состязаний, доказав высокий уровень российского спорта», — пояснил заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей «Иволга», партнер холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин.

В первый день турнира на татами выйдут участники в возрасте от 12 до 17 лет, а во второй — взрослые спортсмены. Для зрителей подготовили шоу-программу, а также лотерею с ценными призами.

Перед финальными боями состоится торжественная церемония выноса флагов стран-участниц.

«Турнир „Кубок наций“ ежегодно объединяет спортсменов из разных стран и регионов России, вновь и вновь доказывая, что у спорта нет границ», — отметил руководитель клуба «Подольск-Додзе» и соорганизатор соревнований Максим Аборин.

Чтобы попасть на турнир в качестве зрителя или участника, необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте.

Она открыта до 15:00 26 февраля по московскому времени. После регистрации каждый получит электронный билет.