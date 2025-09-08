Подмосковных специалистов пригласили на международный форум по энергетике

В центральном выставочном зале «Манеж» в Москве с 15 по 17 октября пройдет международный форум «Российская энергетическая неделя». Принять участие в нем пригласили специалистов сферы из Подмосковья.

Мероприятие станет площадкой для обсуждения тенденций развития основных направлений ТЭК и поиска решений новых вызовов.

В форуме примут участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний, лидеры отрасли и ведущие мировые эксперты. На событии будет возможность презентовать проекты и формировать стратегические партнерства.

В деловой программе заявлено более 70 активностей: дискуссии, сессии, круглые столы и тематические панели.

Организаторами «Российской энергетической недели» выступают фонд «Росконгресс» и федеральное Мминистерство энергетики при поддержке российского и московского правительств.