Подмосковных специалистов по работе с молодежью пригласили на конференцию

В Санкт-Петербурге 12 и 13 февраля 2026 года пройдет X Всероссийская научно-практическая конференция памяти почетного работника сферы молодежной политики Российской Федерации В. А. Канаяна «КОНТАКТ.Конференция». Специалистов из Подмосковья пригласили присоединиться к мероприятию.

Конференция, которую организует Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, соберет профессионалов со всей страны для открытого диалога.

На площадке для многоуровневого профессионального общения специалисты смогут обменяться опытом и обсудить актуальные вопросы реализации молодежной политики.

Подать заявку на участие необходимо до 3 февраля следующего года по ссылке.

Особенностью предстоящего события станет издание электронного сборника материалов, который будет размещен в научной электронной библиотеке eLibrary.ru.

Авторам, желающим опубликовать свои тезисы или статьи, необходимо направить материалы до 26 декабря на электронный адрес kontakt.konfa@yandex.ru.

Участие в конференции бесплатное.