Подмосковных школьников пригласили на всероссийскую олимпиаду по ИИ

Подмосковных школьников с восьмого по 11-й классы пригласили на всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту. Регистрация на нее начнется 9 сентября.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, олимпиаду организует Минпросвещения России. Для желающих уже доступны задания тренировочного этапа. Их можно пройти по ссылке.

Принять участие могут школьники, которые углубленно изучают информатику, обучаются в центрах «Точка роста», школьных «Кванториумах» и центрах «IT-куб».

Соревнования пройдут в три этапа, все они пройдут на платформе VK All Cups. Финал состоится в ноябре.

В министерстве добавили, что в прошлом году в тренировочном этапе олимпиады приняли участие свыше 1,3 тысячи человек из Подмосковья. Из них 745 прошли в отборочный тур и пятеро — в финал. Победителем стал Илья Гринюк из Балашихи.

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