Подмосковных школьников пригласили на всероссийскую экологическую олимпиаду

Фото: Просветительские мероприятия в школах по вопросам экологии / Медиасток.рф

Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии для школьников пройдет с 3 февраля по 2 марта. Попробовать свои силы могут и учащиеся из Подмосковья.

Выполнить задания приглашают всех желающих с первого по 11-й класс. Главная задача олимпиады — сформировать у детей и подростков ответственное отношение к природе и использованию ее ресурсов.

Мероприятие проведут организация «Национальные приоритеты» и образовательная платформа Учи.ру. Поддержку им окажет Министерство природных ресурсов и экологии России и национальный проект «Экологическое благополучие».

Участие в олимпиаде бесплатное. Задания школьники будут выполнять в специальном разделе на сайте Учи.ру.

В зависимости от результата учащиеся получат диплом, грамоту или сертификат.