Подмосковных школьников пригласили на всероссийский музыкальный фестиваль
В России продолжается развитие новых форматов работы с молодежью, направленных на ее вовлечение в общественную и культурную жизнь. На этом фоне одним из важнейших проектов остается всероссийский музыкальный фестиваль «ТопФест».
В рамках реализации стратегии молодежной политики до 2030 года акцент делают на создании условий для самореализации, поддержки талантов и формирования активной гражданской позиции у подрастающего поколения.
Фестиваль организует Институт поддержки детского блогинга при содействии компании «Иннопрактика». Инициатива ориентирована на детей и подростков. Она сочетает в себе элементы современной цифровой культуры с развлекательным форматом.
Главное событие фестиваля в этом году запланировано на 12 июня — концерт пройдет в «Лужниках». Ожидается присутствие популярных блогеров и артистов, среди которых Марьяна Локель, Настя Кош, Gazan, Poli и SteshOK.
Совокупная аудитория участников составляет около 50 миллионов подписчиков, что обеспечивает проекту широкий общественный резонанс.
Посетить фестиваль могут все желающие, в том числе жители Московской области.
Дополнительная информация доступна на сайте проекта.