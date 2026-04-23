Подмосковных школьников пригласили на всероссийский музыкальный фестиваль

В России продолжается развитие новых форматов работы с молодежью, направленных на ее вовлечение в общественную и культурную жизнь. На этом фоне одним из важнейших проектов остается всероссийский музыкальный фестиваль «ТопФест».

В рамках реализации стратегии молодежной политики до 2030 года акцент делают на создании условий для самореализации, поддержки талантов и формирования активной гражданской позиции у подрастающего поколения.

Фестиваль организует Институт поддержки детского блогинга при содействии компании «Иннопрактика». Инициатива ориентирована на детей и подростков. Она сочетает в себе элементы современной цифровой культуры с развлекательным форматом.

Главное событие фестиваля в этом году запланировано на 12 июня — концерт пройдет в «Лужниках». Ожидается присутствие популярных блогеров и артистов, среди которых Марьяна Локель, Настя Кош, Gazan, Poli и SteshOK.

Совокупная аудитория участников составляет около 50 миллионов подписчиков, что обеспечивает проекту широкий общественный резонанс.

Посетить фестиваль могут все желающие, в том числе жители Московской области.

