Подмосковных школьников пригласили на всероссийский литературный конкурс

В рамках межведомственного «Культура для школьников» 15 сентября начнется всероссийская литературная акция «Сокровища русской классики». Мероприятие, на которое пригласили школьников Подмосковья, приурочат к юбилеям выдающихся писателей.

В этом году отмечают 230 лет со дня рождения Александра Грибоедова, 165-летие Антона Чехова, а также 130-летие Сергея Есенина.

В Министерстве образования Московской области отметили, что учащиеся со всей страны смогут продемонстрировать творческие способности в нескольких номинациях.

В рамках акции предусмотрены следующие категории: «Художественное чтение», «Театральная постановка», «Авторские стихотворения и проза», «Писатели и поэты в современном мире», а также «Посвящение автору».

Проект направлен на развитие культуры чтения и выявление одаренных молодых авторов. Участники получат возможность познакомиться с литературным наследием страны, перечитать великие произведения, а также создать собственные.

Для участия необходимо подготовить работы в одной или нескольких номинациях и подать заявку на сайте. Работы будут принимать до 15 октября.

Жюри, в которое войдут литераторы и театральные деятели, выберут 100 лучших работ, которые в ноябре опубликуют на вышеуказанном портале.