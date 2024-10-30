Подмосковных школьников пригласили на уроки создания магазина приложений

Участники проекта смогут представить себя в роли владельца собственного магазина приложений, который нужно продвигать при помощи решения управленческих и междисциплинарных задач, рассказали в Мингосуправления региона. Школьники узнают о разработке цифровых продуктов и модерации контента. Для отработки знаний им предложат интерактивный тренажер.

Кроме того, подростки попробуют решать реальные задачи, которые стоят перед дизайнерами, разработчиками, копирайтерами и специалистами поддержки.

Занятие состоит из видеолекции и заданий-тренажеров. Принять участие в проекте можно самостоятельно по ссылке.