Подмосковных школьников пригласили на урок по распознаванию дипфейков

Стартует новый учебный сезон проекта «Цифровой ликбез». Первый урок для школьников подготовил «Яндекс», на нем ребята смогут научиться распознавать подделки нейросетей — дипфейки, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.
Материалы рассчитаны как на учащихся, так и на педагогов и родителей. После просмотра анимационных роликов участники проекта смогут быстрый тест и получить сертификат.
Всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез» запущен при поддержке федеральных Минпросвещения и Минцифры и реализуется в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
