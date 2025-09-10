Подмосковных школьников пригласили на урок по распознаванию дипфейков

Стартует новый учебный сезон проекта «Цифровой ликбез». Первый урок для школьников подготовил «Яндекс», на нем ребята смогут научиться распознавать подделки нейросетей — дипфейки, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Принять участие в проекте можно с 15 сентября по 12 октября. Видеоуроки доступны на сайте «Цифрового ликбеза».

Материалы рассчитаны как на учащихся, так и на педагогов и родителей. После просмотра анимационных роликов участники проекта смогут быстрый тест и получить сертификат.

Всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез» запущен при поддержке федеральных Минпросвещения и Минцифры и реализуется в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».