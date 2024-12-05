Подмосковных школьников пригласили на соревнования по киберспорту

Школьников Подмосковья пригласили поддержать финалистов седьмого сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги. Матчи состоятся 13 декабря в закрытом формате, а 14 декабря двери будут открыты для всех желающих, чтобы поддержать участников, которые будут бороться за денежные призы.

Первые 500 зрителей, пришедшие посмотреть финал, получат ваучеры на посещение компьютерного клуба VK Play Арены, а также брендированные стикерпаки.

Для гостей подготовлен ряд активностей, в том числе розыгрыши призов, выступление танцевального светового шоу, киберпочта Деда Мороза и другие.

Финальные соревнования начнутся 14 декабря в 11:00 на VK Play Арене в Москве. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.