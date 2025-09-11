Подмосковных школьников пригласили на сельскохозяйственный конкурс

Начался прием заявок на участие в третьем сезоне всероссийского конкурса «Школьный агростартап». Проект направлен на инициативных учащихся, которые планируют связать свою будущую деятельность с сельским хозяйством и попробовать силы в создании собственного агробизнеса.

К участию приглашают подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они смогут предложить свои идеи в одной из четырех категорий: «Растениеводство», «Животноводство», «Сельский туризм» или «Свободное направление».

Все желающие до 30 сентября должны заполнить анкету на портале молодежьсела.рф. Каждый проект должен быть подготовлен и представлен по принципам, максимально приближенным к защите перед потенциальными инвесторами. Такой формат позволит школьникам познакомиться с реальной бизнес-практикой.

Участие в конкурсе предполагает командную работу в группе от двух до пяти человек. Руководить ими будут прошедшие дополнительное обучение наставники.

Организаторы подготовили специальный образовательный курс и предусмотрели дистанционную менторскую поддержку.

Финальный этап конкурса пройдет с 27 по 30 октября в технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, в рамках которого участники продемонстрируют навык публичных выступлений.

Финалисты получат ценный опыт защиты проектов, что поможет им в будущей карьере.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что победителям предоставят «Портфели агрокласса» с инструментами и оборудованием для проверки гипотез и закрепления практических навыков. В комплекты войдут теплицы, гидропонные установки и прочий инвентарь.