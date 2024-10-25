Подмосковных школьников пригласили на проект по цифровой грамотности

Подмосковные школьники смогут принять участие в новом сезоне всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Благодаря серии тематических роликов они узнают, как безопасно вести себя в интернете и защитить свои данные.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, проект реализуют при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Он включает в себя ролики и методические материалы, которые учат детей цифровой грамотности и кибербезопасности на наглядных и понятных примерах.
Главным героем нового видео ролика станет толстолобик Миша. Он расскажет о защите доступов и данных с помощью электронной подписи.
Проект позволит школьникам узнать о том, как безопасности вести себя в интернете и научит цифровой грамотности.
Видеоролики от ведущих цифровых компаний-партнеров доступны по ссылке.
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