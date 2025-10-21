Подмосковных школьников пригласили на онлайн-олимпиаду «Путь в IТ»

Подмосковных школьников с 8-го по 11-й класс пригласили поучаствовать во всероссийской онлайн-олимпиаде «Путь в IТ». Она поможет ребятам углубить знания о современных технологиях в программировании и математике, научиться решать нестандартные задачи и получить практический опыт.

Участие, как передали в Мингосуправления региона, бесплатное.

Олимпиада состоит из двух дистанционных этапов. Задания первого тура будут доступны для выполнения с 17 ноября по 1 декабря. Финал пройдет с 9 по 22 декабря.

Помимо решения задач, ребятам будут открыты образовательные вебинары от IT-колледжа цифровых профессий Maxitet.

По итогам олимпиады каждому участнику вручат сертификат, а победителей и призеров наградят именными дипломами.

Регистрация доступна до 16 ноября на официальном сайте.