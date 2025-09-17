Подмосковных школьников пригласили на олимпиаду по правилам дорожного движения

Олимпиада нацелена на формирование у подрастающего поколения знаний о безопасности на дороге.

Первый тур проведут с 23 сентября по 26 октября. Задания можно будет выполнить в школе или дома в любой удобный день в личном кабинете на сайте «Учи.ру» по ссылке. Ограничение по времени составит один час.

До 2 ноября в аккаунте появятся результаты первого тура, сведения о наградах и переходе на следующий этап.

В рамках второго тура выполнить задание можно будет только в стенах учебного заведения. Для получения допуска необходимо прикрепить учетную запись школьника к педагогу на платформе «Учи.ру».

Итоги подведут до 3 февраля следующего года.

Участникам олимпиады предложат в игровой форме решить задачи, созданные на основе возможных дорожных ситуаций. Это позволит школьникам сформировать навыки безопасного поведения.