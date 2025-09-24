Подмосковных школьников пригласили на олимпиаду по правилам дорожного движения

Учеников первых-девятых классов школ Подмосковья приглашают присоединиться к всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Состязания, которые начались 23 сентября, продлятся до 26 октября.

Проект реализуют при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его цель — повышение осведомленности школьников о правилах дорожного движения и формирование у них устойчивых навыков корректного поведения на улицах.

«Всероссийская онлайн-олимпиада „Безопасные дороги“ зарекомендовала себя как эффективный инструмент для закрепления правил дорожного движения среди школьников», — отметил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Чтобы принять участие в олимпиаде, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или войти через логин и пароль от образовательной платформы «Учи.ру».

Выполняя задания, школьники смогут не только проверить свои знания, но и повторить ключевые правила. По итогам прохождения теста каждый получит сертификат, грамоту или диплом, а педагоги — благодарственные письма.

«Задания олимпиады разбирают реальные ситуации — как правильно переходить дорогу, безопасно передвигаться пешком, на электросамокате или велосипеде», — пояснила руководитель регионального развития «Учи.ру» Илона Абаншина.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни», в рамках которого проходит олимпиада, направлен на комплексное развитие городов и поселков. Он включает строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных пространств, обновление социальной и коммунальной инфраструктуры, а также развитие транспортной системы и создание комфортных маршрутов за счет модернизации подвижного состава.