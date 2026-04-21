Подмосковных школьников пригласили на олимпиаду по истории народных промыслов

В России стартует масштабная просветительская инициатива, направленная на знакомство школьников с традиционной культурой и ремеслами народов страны. В рамках межведомственного проекта «Культура для школьников» с 22 апреля по 15 июня пройдет всероссийская акция-олимпиада «Чудеса народных промыслов России».

Идеологом и главным консультантом проекта выступила писательница и общественный деятель Жанна Андриевская, автор книг о культурном наследии России и лауреат общественной премии «Гордость нации».

Проект призван не только проверить знания школьников, но и вовлечь их в изучение многовековых традиций — от гончарного и бондарного дела до других видов народного творчества.

«В прошлом году мы впервые провели познавательную акцию в виде интерактивной олимпиады, что вызвало большой интерес у наших школьников, поэтому было принято решение продолжить работу в данном направлении. Новая олимпиада — не просто проверка знаний ребят, а уникальная возможность глубже познакомиться с традициями, самобытной культурой народов России и бесценным наследием наших предков», — пояснила статс-секретарь — заместитель министра культуры страны Жанна Алексеева.

В свою очередь, Жанна Андриевская отметила, что народные промыслы — живое отражение духовной культуры и исторической памяти, передающейся через поколения и объединяющей представления о труде, земле и творчестве.

Принять участие в олимпиаде могут школьники со всей страны в возрасте от семи до 18 лет. Присоединиться к испытаниям предлагают и учащимся из Подмосковья. Конкурсантам предложат пройти тесты и иллюстрированные задания, а также решить кроссворды.

Для участия необходимо зарегистрироваться на портале и выполнить предложенные задания в онлайн-формате. Итоги акции подведут 18 июня.