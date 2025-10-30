Подмосковных школьников пригласили на олимпиаду по информатике

Школьников Подмосковья пригласили на олимпиаду по информатике «Кубок Яндекс Образования». Принять участие в состязании могут ученики с пятого по 11-й класс.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области уточнили, что олимпиаду разделили на три этапа.

Первый пройдет на платформе «Яндекс Учебника» с 17 по 21 декабря. Сертификаты получат все участники, призеры и победители из пятых-седьмых классов — подарки от «Яндекса», а победители среди учащихся с восьмого по 11-й класс пройдут во второй тур.

Следующий этап проведут онлайн 14 и 18 февраля 2026 года.

В финал выйдут до 100 сильнейших участников. Он пройдет в очном формате московском офисе «Яндекса».

Победители олимпиады смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения на специальности IT-направления.

Задания для подготовки к олимпиаде можно найти на платформе «Яндекс Учебника» в личном кабинете учителя, который размещен в категории «Дополнительные материалы».

Более подробные сведения об олимпиаде опубликованы на сайте.