Подмосковных школьников пригласили на олимпиаду по финансовой грамотности

Всероссийскую олимпиаду «Высшая проба» по направлению «Финансовая грамотность» проведут для школьников. Подать заявку на участие можно до 20 октября.

Цель олимпиады — укрепление интеллектуального потенциала подрастающего поколения и развитие интереса к теме финансовой грамотности.

Зарегистрироваться по ссылке могут учащиеся 7-11 классов общеобразовательных школ.

Кроме того, с 22 сентября по 22 октября состоится кибертурнир «Финспринт», который совместно организуют благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», Высшая школа экономики и Ассоциация развития финансовой грамотности.

Принять участие в мероприятии приглашают школьников и студентов колледжей. Победители выйдут в финал олимпиады вне конкурса, а также получат призы. Дополнительные сведения доступны на портале.

Также с 14 по 16 октября пройдет всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, организатором которого выступит Банк России. Те, кто правильно выполнят восемь и более заданий, смогут вне конкурсного отбора выступить в финале олимпиады. Зачет проведут на сайте по ссылке.