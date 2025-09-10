Подмосковных школьников пригласили на олимпиаду по безопасности на дорогах

Подмосковные школьники смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги». На ней они проверят свои знания ПДД.

В олимпиаде могут поучаствовать учащиеся с первого по девятый класс. На ней они проверят свои знания о безопасном поведении на дорогах. Ответить на вопросы можно будет дистанционно в онлайн-формате. Задания будут состоять из сюжетов с участниками дорожного движения.

Турнир пройдет в один тур с 23 сентября по 26 октября. Приступить к выполнению заданий можно по ссылке. При этом необходимо авторизоваться на платформе или пройти регистрацию.

Олимпиаду проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Участие в ней бесплатное.