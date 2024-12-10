Подмосковных школьников пригласили на олимпиаду по безопасному интернету

Подмосковных школьников пригласили на всероссийскую олимпиаду по интернет-безопасности. Она пройдет на образовательной онлайн-платформе «Учи.ру».
Принять участие в олимпиаде могут все желающие школьники с первого по 11-й классы, рассказали в Мингосуправлении региона. Конкурс направлен на обучение безопасному поведению в интернете. Задания объясняют основные правила работы с компьютером и смартфоном, а также развивают навыки работы с информацией.
На решение задач отведут один час. По результатам каждому выдадут сертификат или грамоты — в зависимости от результата.
Зарегистрироваться как участник можно до 23 декабря по ссылке.
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