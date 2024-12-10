Подмосковных школьников пригласили на олимпиаду по безопасному интернету

Подмосковных школьников пригласили на всероссийскую олимпиаду по интернет-безопасности. Она пройдет на образовательной онлайн-платформе «Учи.ру».

Принять участие в олимпиаде могут все желающие школьники с первого по 11-й классы, рассказали в Мингосуправлении региона. Конкурс направлен на обучение безопасному поведению в интернете. Задания объясняют основные правила работы с компьютером и смартфоном, а также развивают навыки работы с информацией.

На решение задач отведут один час. По результатам каждому выдадут сертификат или грамоты — в зависимости от результата.

Зарегистрироваться как участник можно до 23 декабря по ссылке.